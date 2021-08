Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce și-a aparat centura IBA Intercontinental in fața mexicanului Ivan Alvarez, Flavius Biea ne pregatește o noua surpriza! La cel mai mare festival dedicat familiei, Timeless 4ALL, care va avea loc in perioada 3-5 septembrie la aerodromul „Cioca”, pugilistul timișorean se menține in forma alaturi…

- Pugilistul american Jermall Charlo, campionul mondial WBC la categoria mijlocie, a fost arestat miercuri pentru furt calificat dupa un incident survenit in luna iulie cu o angajata a unui bar din San Antonio (Texas), informeaza AFP, potrivit Agerpres. Charlo a platit cautiunea sa pentru trei…

- In perioada 3-5 septembrie 2021, la Aerodromul “Cioca” de langa Timișoara, va avea loc cel mai mare festival dedicat familiei, Timeless 4ALL. Unul dintre artiștii care ține line-up-ul primei ediții a festivalului este renumitul magician, Lorenzo-Cristian. El vine in fața publicului cu un show magic…

- Campionul mondial de Formula 1, britanicul Lewis Hamilton, a facut, marti, o donatie proprie de 20 de milioane de lire sterline pentru noua sa fundatie, Mission 44, care va sustine tinerii sub-reprezentati din Marea Britanie, transmite Reuters. Banii oferiti de multiplul campion mondial (sapte titluri)…

- Se apropie ziua mult asteptata de catre pugilistul Flavius Biea in 2021, lupta pentru pastrarea centurii intercontinentale IBA cu mexicanul Ivan Alvarez. Gala „Boxing Fighting Championship” are loc vineri seara in sala „Constantin Jude” si mai propune cateva partide intre romani si sportivi straini.…

- Flavius Biea se va pregati cu un pugilist britanic pentru gala care va avea loc la finele lunii in sala de la Dumbravita. Boxerul de pe Bega va avea parte de opt sparring-uri in sala proprie, „Biea Boxing Gym”, cu englezul Asinia Byfield, ca parte din antrenamentul sau. In 30 iulie, Biea il va infrunta…

- Editia 2021 a Turului Frantei demareaza sâmbata la Brest fara patru ciclisti care au urcat pe podium, columbianul Egan Bernal, olandezul Tom Dumoulin, francezii Thibaut Pinot si Romain Bardet, transmite agentia AFP.Bernal, campionul din 2019 al Marii Bucle, a ales în acest an Turul Italiei,…

- Mircea Lucescu (75 de ani) va continua sa o antreneze pe Dinamo Kiev, formație cu care in stagiunea 2020-2021 tehnicianul roman a reușit sa caștige campionatul Ucrainei. „Il Luce” a ajuns la un nou acord cu omul de afaceri Igor Surkis, patronul „alb-albaștrilor”. Astfel, Lucescu va sta la Dinamo pana…