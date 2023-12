Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DNA au prins in flagrant, astazi, cu putin timp in urma, o persoana care ar fi incercat sa mituiasca un magistrat cu suma de 15.000 de euro, potrivit surselor G4Media.ro. „In perioada septembrie – decembrie 2023, suspectul C.F.B a pretins suma de 25.000 de euro martorului denuntator A.L.…

- Dupa ce au cerut CNA retragerea licentei Realitatea PLUS, actionarii postului Prima TV au transmis public o solicitare și catre partide, acuzand televiziunea de știri de linșaj mediatic. Grupul Clever solicita TUTUROR partidelor politice sa opreasca finantarea din bugetul statului a entitatilor media…

- Doua milioane de euro vor primi judecatorii condamnați pentru corupție și apoi reangajați din dosarul „Retrocedarilor de paduri”, scrie Europa Libera. Procesul inceput dupa ce 43.000 de hectare de padure din județul Bacau au fost retrocedate ilegal printr-o hotarare judecatoreasca s-a incheiat pe motiv…

- S-au scurs 3 ani de la incendiul care a izbucnit in secția ATI a Spitalului Județean de Urgența Piatra Neamț, una din cele mai mari tragedii care a zguduit sistemul sanitar din Romania. Pe 14 noiembrie 2020 focul a izbucnit cu puțin inainte de ora 19:00, iar in scurt timp 10 pacienți aflați pe patul…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins, ca nefondata, cererea lui Laszlo Tokes de anulare a decretului semnat de presedintele Klaus Iohannis prin care i-a fost retras Ordinul National "Steaua Romaniei", decizia instantei fiind definitiva."In rejudecare: Respinge actiunea formulata de reclamantul…

- Primarul din Mioveni, acuzat de trafic de influența, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. „Admite propunerea de arestare preventiva formulata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Nationala Anticoruptie – Serviciul Teritorial Pitesti. (…) Dispune arestarea preventiva…

- Femeia care a dat in judecata Guvernul din cauza pensiilor a avut o intervenție in direct la Antena 3 CNN, in care și-a exprimat nemulțumirea cu privire la faptul ca asistații sociali primesc bani mai mulți decat pensionarii care au cotizat, scrie antena3.ro.Silvia Petre, președintele Asociației…

- Update: Liviu Dragnea infirma informțiile aparute in presa cu privire la starea sa de sanatate. Fostul lider PSD da asigura ca este bine și da detalii despre ativitațile sale curente, dar și viitoare. „Acum muncesc in gradina, sunt bine cu sanatatea, Doamne ajuta! O sa revin in curand cu emisiunea online,…