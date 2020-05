Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii tulceni intervin in localitatea Patlageanca pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la o locuinta. 12 salvatori intervin cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma si un echipaj SMURD.Detasamentul de pompieri Tulcea intervine in localitatea Patlageanca pentru limitarea…

- Un barbat de 87 ani, din comuna Oniceni, a suferit arsuri la maini si la picioare in urma unui incendiu izbucnit, marti, in gospodaria sa, potrivit ISU Neamt, potrivit Agerpres.Un echipaj medical sosit la fata locului i-a acordat ingrijiri medicale si l-a transportat pe batran la spital.…

- COMUNICAT DE PRESA Incendiu la o casa din comuna Branești Astazi, in jurul orei 12:00, pompierii de la Detașamentul Pucioasa Post-ul Incendiu la o casa din Branești. Pompierii s-au luptat doua ore cu focul din cauza lucrurilor depozitate in imobil apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- COMUNICAT DE PRESA Incendiu la o casa din comuna Branești Astazi, in jurul orei 12:00, pompierii de la Detașamentul Pucioasa Post-ul Incendiul la o casa din Branești. Pompierii s-au luptat doua ore cu focul din cauza lucrurilor depozitate in imobil apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Stația de pompieri din Campeni intervine pentru localizarea și stingerea unui incendiu izbucnit la o anexa gospodareasca in localitatea Popeștii de Jos, comuna Vadu Moților. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența Alba au transmis ca exista riscul ca focul sa se extinda și la locuința.…

- Dupa ce in noaptea de 4 spre 5 aprilie, un barbat a murit carbonizat alaturi de sute de animale intr-o ferma din orasul Amara, in cursul noptii trecute, un alt incendiu a curmat viata unui barbat de 88 de ani, din comuna Rosiori.

- Pompierii din Timiș au intervenit pentru lichidarea unui incendiu la o locuința de pe strada Zefirului din Timișoara. S-au deplasat de urgența doua autospeciale de stingere, un echipaj SMURD și 12 pompieri. Pompierii au gasit in camera unde se manifesta incendiul un barbat decedat. La sosirea echipajelor…

- Un incendiu de proporții a izbucnit marți seara in localitatea Valea Calugareasca! Potrivit ISU Prahova, patru locuințe au fost cuprinse de flacari in satul Rachieri. Incendiul se manifesta pe o suprafata de aproximativ 1000 mp, cu posibilitați de propagare din cauza vantului foarte puternic.