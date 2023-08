Stiri pe aceeasi tema

- Explozia din Crevedia. Trei explozii puternice au zguduit Crevedia sambata seara si, odata cu ea, o tara intreaga. 57 de oameni au fost raniti initial – dintre ei, 39 de pompieri -, iar un om a murit de groaza in momentul in care cisternele din statia GPL au sarit in aer. Sotia lui, cu arsuri peste…

- Cinci mari arși au ajuns la Spitalul Bagdasar-Arseni din Capitala, spun surse medicale pentru ziar. Dintre aceștia, doi au fost transferați deja in strainatate, doi vor fi transferați pana maine. Mai ramane unul singur, cu arsuri de 90% pe suprafața corpului, despre care nu exista date și nu poate fi…

- O femeie cu arsuri grave suferite in exploziile de la stația GPL din Crevedia a decedat in cursul zilei de duminica, 27 august, la Spitalul Floreasca unde fusese transferata. Victima este soția barbatului care a murit ieri in urma unui atac de cord, potrivit lui Raed Arafat, șeful DSU. „Este primul…

- Spitalele militare din Romania au intrat in alerta maxima: doar șase-șapte locuri pentru victimele cu arsuri graveMinistrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat ca 14 spitale sunt in alerta dupa explozia de la Crevedia. Am activat și spitalele militare, a mai spus Rafila care a dezvaluit ca pentru…

- Incendiul de la Crevedia se extinde: pompierii intervin in forța!Incendiul care a urmat exploziei de la Crevedia, județul Dambovița, se manifesta violent la doua cisterne și o casa. Autoritațile transmit ca pana la acest moment sunt șase victime, cu arsuri considerabile pe suprafața corpului, care au…

- Un tanar in varsta de 20 de ani a suferit arsuri pe circa 50% din suprafata corpului in urma unei explozii care s-a produs, luni seara, in comuna prahoveana Tinosu, sat Pisculesti, conform agerpres.ro. Conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, deflagratia nu a fost urmata de…

- Un barbat in varsta de 69 de ani a fost gasit mort, miercuri, in receptia unei baze sportive din Mamaia, iar pe trupul sau au fost descoperite urme de violenta. Politia a deschis o ancheta. Surse afirma ca victima ar fi fost injunghiata, in timp ce reprezentantii SAJ arata ca barbatul avea arsuri pe…

- Un incendiu grav a avut loc, in acest weekend, la o locuința din localitatea Asau, in urma caruia a rezultat o victima care a suferi arsuri pe aproximativ 90% din suprafața corpului. Pompierii militari au fost solicitați sa intervina, in jurul orei 21:00, pentru lichidarea unui incendiu produs la o…