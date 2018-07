Stiri pe aceeasi tema

- In judetul Gorj, rata de promovare in prima sesiune a examenului de Bacalaureat din acest an este, inainte de contestatii, este de 66,99%. Anul trecut, rata de promovare in judetul Gorj a fost de 58.85%. Pana acum niciun elev nu a reușit sa obțina media 10, lucru care se poate schimba dupa…

- Niciun elev din judetul Gorj nu a reusit sa ia media 10 la examenul de Bacalaureat. O absolventa a Colegiului National „Spiru Haret" din Targu Jiu a obtinut cea mai mare medie, respectiv 9,98. Ioana Toloarga, de la specializarea Fil...

- Recunoastere importanta pentru Colegiul National „Tudor Vladimirescu" din Targu Jiu. Unitatea de invatamant a fost desemnata „Scoala Antreprenoriala a Anului", in cadrul Galei aniversare a Junior Achiev...

- Polițiștii gorjeni i-au invațat astazi pe cetațeni cum sa evite sa cada prada hoților. Oamenii legii, insoțiți de elevi ai Colegiului Național ”Tudor Vladimirescu” din Targu Jiu care s-au oferit sa-i sprijine in aceasta acțiunea care a avut loc in Piața Centrala din municipiu. Aceștia au discutat cu…

- Colegiul National „Tudor Vladimirescu" din Targu Jiu, in parteneriat cu Biblioteca Judeteana „Christian Tell" Gorj, va organiza sambata, 19 mai, evenimentul „Noaptea Alba a Tudorului", dedicat sar...

- Soția afaceristului Nicu Dobreanu din Targu Jiu pare ca a dat lovitura cu ultima colecție lansata in urma cu puțin timp. Se pare ca brandul „OMRA”, creat de Cristina Dobreanu, sau stilista Chrisa Kyra, așa cum este cunoscuta in showbizul romanesc, este pe placul vedetelor de la noi din țara.…

- Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” din Targu Jiu, in parteneriat cu Biblioteca Județeana „Christian Tell”, organizeaza sambata, 19 mai 2018, intre orele 18,00-24,00, evenimentul “Noaptea Alba a Tudorului”, dedicat sarbatoririi Centenarului Marii Uniri. Proiect educațional – cultural, aflat la prima…