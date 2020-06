Stiri pe aceeasi tema

- Brigitte Sfat pare sa nu aiba parte de pic de noroc in viața personala. Dupa o casnicie zbuciumata cu Ilie Nastase, frumoasa bruneta s-a casatorit cu Florin Pastrama. Insa, norocul nu pare sa ii surada fostei politiciene care a ajuns de urgența la Poliție, dupa ce a fost batuta și jefuita de propriul…

- Balerinul Ovidiu Danci a murit la varsta de 39 de ani. Dansatorul, care a participat la emisiunea „Dansez pentru tine” difuzata de Pro TV, a fost diagnosticat recent cu doua afecțiuni grave, printre care și leucemie. Potrivit Bistrițeanul , Ovidiu Danci a fost internat la Spitalul Județean de Urgența…

- Regret decizia Guvernului și ma desolidarizez de atitudinea autoritaților fața de suportul venit de la București. Mulțumim, Romania! Este mesajul presedintelui fractiunii PDM, Pavel Filip, plasat pe pagina sa de Facebook.

- București, martorul unui accident ingrozitor ce a avut loc in plina zi. Doua mașini s-au ciocnit puternic, una dintre ele rasturnandu-se in urma impactului, scrie Cancan . In scurt timp, la fața locului s-au deplasat mai multe mașini de Poliție, dar și ambulanțe. Incidentul rutier s-a inregistrat la…

- Cunoscutul politist Marian Godina, acum parte a trupelor speciale de interventie, a oferit mai multe explicatii pentru incidentele violente petrecute la Sacele (Brasov), pe 19 aprilie.Marian Godina, cel care a fost in 2019 in cartierul Garcini, acolo unde au avut loc incidente de o violenta rara, politia…

- In jurul orei 20.00, cu o ora inainte de intervenția in forța a polițiștilor și mascaților, pe un live postat pe Facebook, se vede cum petrecareții se distrau la gratar și amenințau ca in cazul in care oamenii legii indraznesc sa intervina, ii vor ataca violent, lucru care s-a și intamplat. "Sa-nnebunesc…

- Zece artisti romani citesc din opera unor scriitori israelieni emblematici, iar inregistrarile video ale lecturilor vor fi publicate pe pagina de Facebook a Ambasadei Israelului la Bucuresti, a informat, marti, misiunea diplomatica, care precizeaza ca in acest fel sprijina artisti independenti ramasi…