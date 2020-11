Fiul actriței Linda Gray, Sue Ellen din serialul „Dallas”, a murit Actrița Linda Gray (80 de ani), celebra datorita personajului Sue Ellen din serialul Dallas a anunțat ca fiul ei, Jeff Thrasher, a murit luni, 23 noiembrie, la varsta de 54 de ani. Fiul actriței Linda Gray, Sue Ellen din serialul „Dallas”, a murit „O reamintire a vieții fiului meu Jeff. Era ființa cea mai buna, cea mai nostima, cea mai dulce. A adus lumii atata dragoste și era, la randul lui, iubit de toata lumea! Sper sa aiba o calatorie magica”, a scris actrița in dreptul unei fotografii in care fiul ei este surprins mergand pe bicicleta. „Nu exista cuvinte pentru așa ceva. Imi pare rau pentru… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

