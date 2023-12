Stiri pe aceeasi tema

- Companiile din domeniul incarcarii mașinilor electrice care activeaza pe pietele din Europa si SUA se lupta pentru cele mai bune locatii pentru amplasarea de statii publice de incarcarea rapida.

- Comunicat de presa: Joi, 7 decembrie 2023, elevii și profesorii Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi” Focșani au participat la Balul Bobocilor, ediția 2023. Tema acestui an, Calatorind prin Europa cu Asachi, a oferit celor prezenți un bal despre calatorii, despre Europa, prietenie, cunoaștere, istorie,…

- Primaria Dumbraveni a postat pe Facebook un video in care, din cauza vantului puternic, firele electrice se ating și provoaca o flama puternica și scantei. „Energia electrica este intrerupta parțial in satul Dragosloveni, la Candești (punctul ,,zootehnie”) și parțial in satul Dumbraveni, unde este afectata…

- Comisia Europeana a aprobat tranzactia prin care producatorul turc de electrocasnice Arcelik va prelua afacerile Whirlpool din Europa, transmite Reuters. „Comisia Europeana a ajuns la concluzia ca tranzactia nu ridica probleme de concurenta, tinand cont in special de prezenta furnizorilor alternativi…

- Pe langa lupta pentru caștigarea titlului, batalia dusa pentru trofeul de golgheter din Superliga se anunța și ea foarte interesanta. Dupa disputarea primelor 12 etape, niciun jucator nu a reușit sa se desprinda, ba chiar lupta pare mai pasionala ca oricand. In acest moment, golgheterii Superligii sunt…

- Academia Marinus Focșani, manager sensei Marian Dobrica, a participat la Campionatul European de Brazilian Jiu Jitsu, care a avut loc in zilele de 7 și 8 octombrie la Istanbul. Sportivii focșaneni, indrumați de sempai Maria Denisa Feraru, au avut o prestație excelenta in confruntarea cu concurenți din…

- Uniunea Europeana elaboreaza un plan ce vizeaza amanarea cu un an a tarifelor la vanzarile de vehicule electrice intre blocul comunitar si Marea Britanie, intr-o incercare de a dezamorsa disputa privind noile reglementari, care ar urma sa intre in vigoare la 1 ianuarie 2024, se arata intr-un articol…