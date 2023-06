Firme Constanta: Obiectul de activitate al Celco SA a fost completat cu doua activitati din domeniul energiei electrice

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a transmis luni ca a decis sa nu prelungeasca masurile de urgenta introduse anul trecut pentru a proteja consumatorii de cresterea preturilor energiei, adaugand ca aceste masuri au contribuit la calmarea pietelor europene de energie electrica, transmite News.ro. La sfarsitul anului…

- Virgil Popescu se afla, miercuri, in Azerbaijan, la Baku. ”Astazi am avut o intalnire de lucru, la Baku, cu ministrul Economiei din Azerbaijan Mikayil Jabbarov. Am discutat despre directiile viitoare ale relatiilor bilaterale, despre intarirea cooperarii economice dintre tarile noastre. Am continuat…

- ”Vot final de adoptare in sedinta de astazi a Camerei Deputatilor pentru propunerea legislativa pe care am initiat-o alaturi de colegii mei din PNL in vederea reducerii birocratiei in cazul proiectelor de producere a energiei electrice din resurse regenerabile! Dupa intrarea in vigoare, se vor putea…

- E Distributie Dobrogea a redus pe cat posibil numarul intreruperilor programate pentru buna administrare si functionare a retelei de distributie a energiei electrice, pentru a minimiza disconfortul clientilor.Potrivit unui comunicat al E Distributie Dobrogea, lucrarile au fost reduse la cele care sunt…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a participat joi, alaturi de presedintele Klaus Iohannis si de ministrul Educatiei, Ligia Deca, la vizita de lucru la RESS - Renewable Energy School of Skills (Scoala Internationala de Competente in Energie Regenerabila), la Constanta.Potrivit…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege care modifica mecanismul prin care fiecare unitate administrativ-teritoriala isi alege modalitatea de incredintare a serviciului specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan. Initiativa legislativa a fost adoptata cu 215 voturi „pentru”,…

- Ajutoare de stat: Comisia aproba o schema a Romaniei in valoare de 103 milioane EUR, in cadrul Mecanismului de redresare și reziliența, pentru sprijinirea construirii de instalații de stocare a energiei electrice. Comisia Europeana a aprobat, in conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat,…

- Ponderea transportului energetic eficient in Republica Moldova inregistreaza tendința ascendenta in ultimii cinci ani. Astfel, in perioada anilor 2018-2022, in Republica Moldova au fost inregistrate peste 27 mii de autoturisme electrice și de tip hibrid, conform datelor Agenției pentru Eficiența Energetica…