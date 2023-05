Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a vorbit vineri cu președintele Turciei, Tayyip Erdogan, despre "cum sa se garanteze imbunatațirea, extinderea și prelungirea" unui acord care sa permita exportul in siguranța de cereale ucrainene prin Marea Neagra, a declarat un purtator de cuvant al ONU,…

- Anunțul a fost facut de ambasadorul Turciei la București, in contextul in care Romania, avanpost, incearca sa iși modernizeze armata in urma invaziei Rusiei in Ucraina, potrivit AFP, preluata de Agerpres. „Romania, prieten, vecin la Marea Neagra și aliat NATO, adauga Bayraktar TB2 la inventarul sau.…

- Țara noastra a semnat cu Turcia un contract pentru achiziția a 18 drone militare de tip Bayraktar TB2, produse de compania Baykar, care au devenit extrem de populare dupa utilizarea lor cu succes de catre armata ucraineana in lupta impotriva forțelor ruse, anunța DefenseRomania.Contractul este in valoare…

- Informația a fost preluata de TASS și alte agenții de presa ale statului rus dupa ce numeroase canale de Telegram rusești au scris despre incident, afirmand ca drona a fost descoperita in padure de catre o localnica din orașul Noghinskm, relateaza HotNews.ro. #Russian media reports that a kamikaze drone…

- Faimoasa și puternica drona Bayraktar TB-2, care și-a caștigat reputație și pe frontul din Ucraina, este produsa de compania de aparare Baykar Makina, cu sediul la Istanbul – al carei director de tehnologie se intampla sa fie ginerele președintelui turc Recep Tayyip Erdogan. Dronele nu sunt singurele…

- Un incident implicand o drona de tip Reaper de fabricatie americana a avut loc in spatiul international din Marea Neagra. Comandamentul European al SUA a indicat intr-un comunicat ca doua avioane rusesti de tipul Su-27 au efectuat o interceptare nesigura si neprofesionista a unui avion fara pilot MQ-9…

- Un avion de vanatoare de tip Suhoi 27 (Su-27) a lovit marti un avion american fara pilot (drona) de tip Reaper deasupra Marii Negre, o zona foarte supravegheata de NATO de la inceputul Razboiului rus in Ucraina, anunta armata americana, relateaza AFP. "Drona noastra de tip MQ-9 efectua operatiuni de…