Un grup de tehnologie listat pe bursa americana Nasdaq, cu o cifra de afaceri de 2,8 miliarde de dolari in ultimul an fiscal, a investit si a preluat un pachet de actiuni dintr-o companie lansata la Iasi in urma cu noua ani, conform startupcafe.ro. Grupul Cimpress, listat pe Nasdaq, investeste in compania CloudLab AG, fondata la Iasi in anul 2013. Compania co-fondata de ieseanul Ionut Berescu, Marc Horriar si Herbert Bischof, are 80 de angajati la nivel global – in Germania, SUA si Romania - iar 30 sunt in cetrul de cercetare si dezvoltare de la Iasi. Ionut Berescu este sotul deputei USR Monica…