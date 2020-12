Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, spune ca l-a cunoscur personal pe ministrul Apararii Nicolae Ciuca și nu are ce sa-i reproșeze personal. Prim-vicepresedintele iși ridica insa intrebarea ce semnal transmite Romania in Europa prin numirea lui Ciuca ca premier interimar. „Pleaca domnul Orban,…

- Firea a precizeaza ca este un semnal foarte prost pentru democrațiile europene faptul ca președintele Iohannis l-a desemnat pe Nicolae Ciuca premier interimar pentru ca a aduce un militar la conducerea țarii nu „face o nota buna”. Orban dezvaluie cand a decis sa demisioneze. Ce a raspuns la intrebarea…

- Prim-vicepresedintele PSD Gabriela Firea a criticat, marti, numirea in functia de premier interimar a lui Nicolae Ciuca, ministrul Apararii. "Pleaca domnul Orban, care a fost in fruntea unui Guvern care a condus dezastruos Romania prin pandemie si in timpul caruia, practic, s-a prabusit…

- ​Dan Barna susține ca, de principiu, „nu soluția militara e cea mai buna” când vine vorba de conducerea guvernului, însa spune lucrurile se vor lamuri la consultarile cu partidele. Întrebat despre intenția PNL de a-l propune ca premier pe ministrul Apararii, Nicolae…

- Ludovic Orban a demisionat din funcția de prim-ministru în urma rezultatelor alegerilor parlamentare, care au adus pentru PNL puțin peste 25% din voturi, iar premier interimar este ministrul Apararii, Nicolae Ciuca. Ce atribuții are un guvern interimar? Pate emite numai acte cu caracter individual…

- Ludovic Orban a anunțat luni seara ca va renunța la funcția de premier, dupa ce a purtat discuții cu președintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni. „Decizia are un obiectiv precis: demararea negocierilor pentru un nou guvern”,

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, in aceasta seara, decretele prin care a luat act de demisia lui Ludovic Orban din functia de premier si l-a desemnat prim-ministru interimar pe ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, potrivit Agerpres. Potrivit unor surse, lideri ai PNL se vor intalni, maine, cu…

