Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea face apel la Primarul General Nicușor Dan sa deschida de urgenta Spitalul modular de la Pipera, care a fost deschis anul trecut la initiativa sa. Unitatea medicala are in dotare 400 de paturi și a fost realizata ca secție externa a Spitalului Victor Babeș din București.„Spitalul modular…

- „Spitalul modular deschis anul trecut in Pipera, in timpul mandatului meu de Primar General, zace in continuare acoperit de balarii, inchis de inconștientul Nicușor Dan. Ura, nepriceperea, haosul și neputința actualului primar țin inchis de peste un an de zile un spital perfect echipat, care ar putea…

- Senatorul PSD Gabriela Firea ii cere primarului general al Capitalei, Nicușor Dan, sa redeschida spitalul modular din Pipera, spunand ca este atac la siguranța naționala sa inchizi spitale pe timp de pandemie!”. Firea susține ca spitalul modular deschis anul trecut in Pipera, in timpul mandatului ei,…

- Senatorul PSD Gabriela Firea ii cere primarului general al Capitalei, Nicușo Dan, sa redeschida spitalul modular din Pipera: „Domnule Primar General, faceți ceva pentru oameni! Este atac la siguranța naționala...

- Gabriela Firea face apel la Primaria Capitalei sa deschida de urgenta Spitalul modular de la Pipera, care a fost infiintat anul trecut la initiativa sa. Unitatea medicala are in dotare 400 de paturi și a fost facuta ca secție externa a Spitalului Victor Babeș din București. „Spitalul modular deschis…

- O echipa de 25 de medici, asistenti medicali, brancardieri va prelua de sambata, la solicitarea Departamentului pentru Situatii de Urgenta, managementul Spitalului Modular de la Letcani, judetul Iasi, astfel incat aceasta unitate medicala mobila sa inceapa tratarea pacientilor cu COVID-19, a informat…

- ,,Impreuna cu Departamentul pentru Situatii de Urgenta si Primaria Municipiului Bucuresti se lucreaza la operationalizarea platformei de la Pipera, care ne va da sansa a inca 300 de paturi cu oxigen. Si acest lucru in aceasta saptamana se va intampla", a afirmat Cseke Attila intr-o conferinta de presa…

- „Potrivit raportului ASSMB, din cele 19 spitale, 12 sunt alocate și pentru coronavirus, iar din acestea vom avea 54 de locuri la Terapie Intensiva pana la sfarșitul saptamanii. O sa mai avem 28 de locuri la Terapie intermediara. In total, locurile pentru coronavirus sunt 712”, a declarat primarul general.Despre…