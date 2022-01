Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a aprobat marti un tarif de 980 de lei pe gigacalorie pentru Termoenergetica, a declarat ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Gabriela Firea. “Astazi, deci nu acum ceva timp, ANRE a aprobat tariful local Termoenergetica pentru productie, transport, distributie a energiei termice. Acest tarif reprezinta tariful Elcen, care tine de Ministerul Energiei, plus tariful Termoenergetica, ce tine de Primarie, si in continuare va fi aprobat de Consiliul General. Dar atentie, ca este foarte grav: tariful total ajunge la…