- Vineri, 24 februarie, de la ora 18:00, va avea loc vernisajul expoziției The Essence of the Art World de Oana Maria Bulimar Henciu, la BARAKA ARTIST-run space (Strada Popa Șapca nr. 5, Timișoara), curator fiind Cristina Daju. Oana Maria Bulimar Henciu (n. 1984, Faget, jud. Timiș) este absolventa a Facultații…

- Evenimentul va avea loc sambata, 11 februarie, ora 17, la Galeria de Arta a Municipiului Alba Iulia. Curator Ana Pantea. Organizator – Filiala Alba a U.A.P.R. in parteneriat cu Primaria Municipiului Alba Iulia. Bianca Bogdan este absolventa a Universitații de Arte și Design din Cluj-Napoca, secția Pictura,…

- Conf. dr. Madalin Bunoiu, prorector al UVT: ”Universitatea de Vest din Timișoara va avea un amplu program cultural dedicat anului 2023”. Madalin Bunoiu, prorector al Universitații de Vest din Timișoara, este absolvent al Facultații de Fizica din cadrul aceleiași instituții de invațamant superior din...

- La Ambulatoriul Integrat al Spitalului Județean de Urgența Targu Jiu funcționeaza, de la inceputul acestei saptamani, a doua tura la Cabinetul de Alergologie (tura I 7.00 – 14.00 și tura a II-a 14.00 – 21.00). Cele doua ture sunt asigurate de doamnele doctor Simona Coleașa și Simona Țirca, ultima revenind…

- Aquatim a anuntat o serie de interventii in Timisoara si in alte localitati din judetul Timis. Astfel, apa e intrerupta azi, pana la ora 15, pentru remedierea unor avarii, in Giarmata și Giroc. Pana la ora 18, la intersecția strazilor Popa Șapca și Constantin Brancuși se va executa o conectare de conducte.…

- La Galeria Pygmalion, str. Episcop Augustin Pacha nr. 8 din Timisoara, va avea loc, joi 15 decembrie, la ora 18:30, vernisajul expoziției de pictura "Poveste orientala" a artistului plastic Attila Bajko.

- Galeria Calpe gazduiește incepand de astazi, 13 decembrie, expoziția de pictura și desen „LX” a artiștilor Dana Constantin și Dacian Andoni, curatoriata de Ruxandra Demetrescu, care va avea vernisajul la ora 18:00. „Expoziția LX – 60 in notația romana – reunește doi artiști, pictori și profesori la…