Fine dining cu parizer pe ziar la restaurantul romanesc Kaiamo

- Teatrul romanesc de comedie si-a pierdut zambetul dupa moartea actritei Tamara Buciuceanu - Botez. Colegii de scena de peste Prut si-au exprimat profunda consideratiune fata de figura emblematica a teatrului romanesc.

- Unicornul românesc UiPath a anuntat cei șase finaliști ai competiției Automation Awards CEE 2019. Dedicata start-up-urilor și scale-up-urilor din regiunea Europei Centrale și de Est și Turcia, competiția își propune sa sprijine cele mai bune echipe din regiune motivate sa dezvolte programe…

- București, 7 octombrie 2019: MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din Romania, lanseaza campania „Medicii schimbarii”, un demers menit sa creasca increderea romanilor in sistemul de sanatate. Subfinanțat și supraaglomerat, sistemul de sanatate romanesc se confrunta cu multe provocari,…

- ”Ochii de aur merg in Romania, Germania și America”, titreaza azi Neue Zurcher Zeitung (NZZ), cel mai prestigios cotidian din Elveția și unul dintre cele mai influente ziare de calitate de limba germana din Europa.

- Sportul romanesc se confrunta cu un nou scandal rasist de o gravitate extrema. De data aceasta, nefericitul eveniment s-a petrecut in timpul unei partide de rugby din campionatul național, intr-un sport considerat bastionul fair-play-ului. ...

- Un cunoscut arbitru din Liga Naționala de Baschet a murit, joi, într-un accident rutier petrecut în afara localitații Ovidiu, mașina pe care o conducea acesta izbind violent un stâlp de beton de pe marginea drumului.

- In loc de felicitari si cuvinte de lauda, un deputat din Iasi a ales ca in prima zi de scoala sa aduca in prim plan problemele grave cu care se confrunta invatamantul romanesc. „Cred ca suntem din nou in punctul in care trebuie sa privim dincolo de cuvintele frumoase rostite la deschiderea fiecarui…