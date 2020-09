Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie si Uniunea Europeana au ridicat tonul luni, cu o zi inaintea reluarii negocierilor asupra relatiei post-Brexit, Boris Johnson amenintand sa se retraga din discutii la mijlocul lui octombrie si pregatindu-se, conform Financial Times, sa revina asupra anumitor angajamente din trecut, relateaza…

- ”Mai devreme sau mai tarziu, Regatul Unit va trebui sa clarifice ceea ce vrea. Este imposibil sa paraseasca clubul european si in acelasi timp sa pastreze toate avantajele”, a declarat Charles Michel Reuters si altor cinci agentii de presa europene. ”Regatul Unit va trebui sa-si clarifice pozitia. Pentru…

- Șeful serviciilor financiare din UE i-a avertizat pe mai marii din City of London (centrul financiar al Regatului Unit) ca s-ar putea sa aiba mai mult de așteptat dupa sfârșitul anului pâna sa afle daca vor fi obținut dreptul de acces pe piața organizației, lasându-i astfel pe directorii…

- Un înalt oficial al diplomației germane a îndemnat Regatul Unit sa dea dovada de “mai mult simt al realitații și de pragmatism” în negocierile pentru un acord post-Brexit, care sunt în pana în prezent, într-un interviu pentru AFP, scrie LA LIBRE BELGIQUE,…

- Merkel susține ca UE trebuie sa se pregateasca pentru o rupere brusca de Londra: "Progresele din negocieri sunt reduse, ca sa ma exprim diplomatic" Uniunea Europeana ar trebui sa se pregateasca pentru o rupere brusca a legaturilor cu Marea Britanie, din 2021, a declarat cancelarul Angela Merkel,…

- Marea Britanie si Uniunea Europeana afiseaza un optimism prudent in contextul in care incep luni cinci saptamani de negocieri intense, care au ca scop obtinerea de progrese in legatura cu relatia post-Brexit si evitarea unui 'no deal' catastrofal la sfarsitul anului, comenteaza AFP, conform agerpres.ro.…

- Uniunea Europeana doreste sa incheie un acord cu Regatul Unit privind relatia lor post-Brexit, dar nu cu orice pret, a transmis vineri presedintele Consiliului European, Charles Michel, dupa summitul liderilor europeni, in timp ce presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a vorbit despre divergente…