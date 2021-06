Financial Times: În seama generației noastre a căzut sarcina…

În seama generației noastre a cazut sarcina de a-și asuma raspunderea pentru planeta și iata cum am putea proceda - scrie cotidianul The Financial Times într-un editorial semnat de Martin Wolf.acest editorial a fost publicat pe data de 11 martie 2021În ziua de astazi ființele umane și animalele crescute de ele pentru hrana reprezinta 96% din masa tuturor mamiferelor de pe planeta. Mai mult, 70% din toate pasarile aflate în viața în acest moment sunt oratanii - în principal puii pe care-i mâncam. Se apreciaza ca ratele extincției sunt azi de 100 pâna…