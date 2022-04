Stiri pe aceeasi tema

- Programul Național de Redresare și Reziliența va fi folosit de Primaria Timișoara pentru a include reabilitarea termica a blocurilor din oraș. Viceprimarul Ruben Lațcau anunța ca va fi actualizat ghidul de parcurgere a procedurilor pentru primirea unui loc in program, astfel incat sa creasca eficiența.

- In aceasta dimineața s-a deschis linia de finanțare pentru Componenta 5 – Valul Renovarii, Axa 1- Schema de granturi pentru eficiența energetica și reziliența in cladiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3: Post-ul Primaria Moreni a caștigat proiecte in valoare de 14,616 milioane de euro pentru…

- Primaria Turda a depus astazi, 01.04.2022, 3 cereri de finanțare pentru reabilitarea termica a 13 blocuri din Municipiu și achiziția a 15 stații de incarcare electrica. In total, 7 milioane de Euro

- Zilele acestea, Primaria Timișoara reia procedurile de achiziție publica pentru reabilitarea termica a primelor doua imobile din totalul celor 60 de blocuri ramase de executat, in cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020. Este vorba despre imobilul situat pe strada Arieș nr. 20, cu 120 de…

- Primaria Timișoara va relua peste cateva zile procedurile de achiziție publica pentru reabilitarea termica a primelor doua imobile din totalul celor 60 de blocuri ramase de executat in cadrul unui proiect cu finanțare europeana prin Programului Operațional Regional.

- In curand vor fi lansate programele nationale si europene pentru finantarea lucrarilor de eficientizare energetica a blocurilor de locuinte.Primaria Municipiului Tulcea intentioneaza sa includa in aceste programe cat mai multe blocuri de locuinte, in conditii cat mai avantajoase pentru proprietari.…

- Blocurile din Sighetu Marmației vor putea fi reabilitate termic, daca Asociațiile de proprietari depun la Primarie, pana la data de 31 martie 2022, Hotararea adunarii generale a Asociației de proprietari prin care se aproba solicitarea finanțarii prin PNRR. In perioada 1 aprilie – 30 mai 2022 prima…

- Cristian Stan, primarul Municipiului Targoviște, a vorbit despre oportunitatea privind reabilitarea termica a blocurilor de locuințe cu fonduri europene. In cadrul acestui program de finanțare, cheltuielile vor fi acoperite integral, ceea ce inseamna ca nu mai trebuie cofinanțare din partea proprietarilor.…