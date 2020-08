Filmul "Babyteeth: Prima iubire" câștigă Trofeul Transilvania la TIFF 2020 Filmul &"Babyteeth: Prima iubire&", debutul regizoarei australiene Shannon Murphy, cu Eliza Scanlen în rolul principal, a fost desemnat marele câștigator al celei de-a 19-a ediții TIFF și a fost recompensat cu Trofeul Transilvania, în valoare de 10.000 de euro, noteaza Mediafax.



Gala de decernare a premiilor Festivalului Internațional de Film Transilvania, organizata pentru prima data în istoria festivalului în aer liber, în Piața Unirii din Cluj-Napoca, a avut loc sâmbata seara. Favoritul publicului a coincis, la aceasta ediție, cu filmul premiat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

