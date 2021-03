Stiri pe aceeasi tema

- Legendarul studio Paramount va lansa superproductii precum "Mission: Impossible 7", "Top Gun: Maverick" si "A Quiet Place 2" in streaming, la 45 de zile de la premiera lor in cinematografe, relateaza EFE. Foto: (c) MASSIMO PERCOSSI / EPA Filmele vor putea fi…

- Arestarea și condamnarea la închisoare a liderului opoziției ruse Alexei Navalnîi au dus la proteste masive, fara precedent. Kremlinul este însa hotarât sa reprime mișcarea de protest, astfel încât poliția a vânat activiștii opoziției peste tot în țara.…

- Filmarile pentru cel de-al treilea film din franciza „Fantastic Beasts”, care au loc in Marea Britanie, au fost suspendate dupa ce un membru al echipei de productie a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, au anuntat joi reprezentantii studioului Warner Bros. Pictures, informeaza Reuters, citata de…

- Kristen Stewart (30 de ani) este Lady Di in cel nou film despre viața celei supranumite Prințesa inimilor . Daca la inceput a avut parte doar de critici, acum actrița le-a mai inmuiat inimile celor care nu i-au dat credit.

- Asociația Femeilor Maghiare din Timișoara lanseaza online, in data de 23 ianuarie, filmul documentar „Szekely Laszlo, a varosepito”, dedicat memoriei primului arhitect-șef al Timișoarei. Evenimentul este prilejuit de implinirea a 87 de ani de la moartea arhitectului, iar filmul documentar, care este…

- Amenințarile Rusiei și-au atins din nou ținta: Aleksei Navalnii, cel mai vocal critic al lui Vladimir Putin, a fost reținut duminica seara de poliție la cateva minute dupa intoarcerea la Moscova. Disidentul a revenit acasa la cinci luni de la otravirea sa. In acest timp, el s-a tratat și s-a recuperat…

- Productia Screen Gems a avut incasari de 2,2 milioane de dolari, potrivit boxofficemojo.com. Cand Lt. Artemis si soldatii sai loiali sunt transportati intr-o noua lume, ei intra intr-o batalie disperata de supravietuire impotriva unor dusmani cu puteri incredibile. Filmul este bazat pe jocul video realizat…