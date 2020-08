Stiri pe aceeasi tema

- Constantin Munteanu, deținut la Penitenciarul Aiud care ispașește o pedeapsa de 15 ani pentru omor, a mai primit un an de inchisoare pentru ultraj, dupa ce l-a amenințat cu moartea pe președintele Klaus Iohannis, noteaza Realitatea Plus.In prima instanța, deținutul a fost condamnat la un an de inchisoare…

- Gheorghe Nichita, fostul primar din Iași, a fost condamnat definitiv miercuri la 5 ani de inchisoare cu executare de Curtea de Apel București, potrivit deciziei instanței. In prima instanța, el fusese condamnat la 4 ani de inchisoare. Tiberiu Urdareanu, cel care a dat mita, a fost condamnat definitiv…

- Gheorghe Nichita, fost primar al municipiului Iasi, a fost condamnat definitiv miercuri de Curtea de Apel Bucuresti (CAB) la 5 ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita intr-un dosar de coruptie legat de atribuirea unui contract grupului de firme UTI. Initial, Nichita primise in noiembrie…

- Fostul primar al Iașului, Gheorghe Nichita, a fost condamnat definitiv astazi la 5 ani de inchisoare cu executare de Curtea de Apel București. In prima instanța, el fusese condamnat la 4 ani de inchisoare. Fostul edil a fost acuzat de luare de mita de la omul de afaceri Tiberiu Urdareanu, a carui firma…

- Fostul primar al municipiului Iași, Gheorghe Nichita, a fost condamnat definitiv miercuri la 5 ani de inchisoare cu executare de Curtea de Apel București, potrivit deciziei instanței.Gheorghe Nichita a fost acuzat de procurorii DNA ca a luat mita 10% dintr-un contract de 70 de milioane de lei.In prima…

- Gheorghe Nichita, fostul primar din Iasi, a fost condamnat definitiv miercuri la 5 ani de inchisoare cu executare de Curtea de Apel Bucuresti, potrivit deciziei instantei. El a fost acuzat de procurorii DNA ca a luat mita 10- dintr-un contract de 70 de milioane de lei. Revenim cu informatii.

- Doua persoane și-au pierdut viața la scaldat in bazinele acvatice din țara, in acest weekend. Este vorba despre un barbat din Florești și un adolescent din Hincești, care s-a inecat chiar sub ochii parinților.

- M. Sorin Adrian a fost trimis in judecata dupa ce a ultragiat si amenintat un politist aflat in exercitarea atributiilor de serviciu. Dosarul a fost trimis la instanta in septembrie 2016 si a fost finalizat dupa aproape 4 ani, in 10 iunie 2020, la Curtea de Apel Alba Iulia. In actul de sesizare s-a…