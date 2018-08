Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Capitalei, Speranța Cliseru, se afla la Parchetul General pentru audieri in legatura cu violențele izbucnite pe 10 august in Piața Victoriei. Potrivit ministrului de Interne, ordinul de intervenție din seara zilei de 10 august a fost dat de Cliseru. Speranța Cliseru este audiata de procurorii…

- Presedintele Argentinei, Mauricio Macri, intentioneaza sa atace guvernul din Venezuela la Curtea Penala Internationala (CPI) de la Haga pentru presupuse crime impotriva umanitatii, conform unui interviu difuzat duminica noapte de serviciul in limba spaniola al CNN, relateaza Reuters. Macri a spus ca…

- Inter Milano a anuntat vineri ca intentioneaza sa depuna plangere impotriva presedintelui Ligii spaniole de fotbal, Javier Tebas, pentru declaratiile acestuia despre un posibil transfer al lui Luka Modric de la Real Madrid la clubul lombard, relateaza AFP. "Va trebui sa ne intrebam de…

- Jandarmeria Romana a postat pe 12 august, la doua zile dupa interventia violenta de la mitingul diasporei, o fotografie in care un jandarm vorbeste cu doi copii. „Asa am inceput seara, asa vrem sa o continuam! Multumim!”, era mesajul care insotea fotografia. Mama celor doi copii a declarat ca acestia…

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte a promis luni ca va continua razboiul "rece si neobosit" impotriva drogurilor, soldat pana in prezent cu mii de morti, declaratie facuta in discursul sau anual despre starea natiunii, in timpul caruia in capitala Manila s-a desfasurat pasnic un mars impotriva "virajului…

- Comisia Europeana a initiat joi o procedura de infringement impotriva Ungariei in legatura cu pachetul sau de lege recent adoptat si intitulat ''Stop Soros'', relateaza agentia MTI. Purtatorul de cuvant al Comisiei Europene Margaritis Schinas a declarat intr-un briefing…

- Mai multi membri ai Asociatiei "Evolutie in Institutie" , dar si protestatari si jurnalisti, au depus, la inceputul acestei saptamani, o plangere la CNCD impotriva mai multor institutii si a sefilor acestora, printre care presedintii...

- Uniunea Europeana a depus o plangere la Organizatia Mondiala a Comertului (OMC) impotriva legislatiei chineze care submineaza drepturile de proprietate intelectuala ale companiilor europene, se arata intr-un comunicat publicat vineri de Comisia Europeana.