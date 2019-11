Filipine: 21 de morţi în cele două seisme din ultimele zile (bilanţ oficial) Cele doua seisme produse saptamana aceasta la interval de doua zile in insula Mindanao, din sudul Filipinelor, au provocat moartea a 21 de persoane, potrivit bilantului difuzat duminica de autoritati, relateaza AFP.



Mai multi localnici, care si-au pierdut casele, au ridicat corturi de-a lungul unei autostrazi si cersesc mancare soferilor, potrivit imaginilor difuzate de televiziune.



Primul cutremur inregistrat marti a avut magnitudinea de 6,6, grade, iar doilea produs joi a avut intensitatea de 6,5 grade.



Agentia nationala de gestionare a a dezastrelor naturale…

Sursa articol: agerpres.ro

