- Echipa engleza de fotbal Manchester City are nevoie de o victorie in meciul de sambata cu Crystal Palace si de un succes al lui Liverpool contra lui Manchester United, o zi mai tarziu, pentru a-si asigura matematic un nou titlu in Premier League, cand au mai ramas patru etape de disputat, transmite…

- Douasprezece cluburi importante din Spania, Italia si Anglia ar urma sa anunte infiintarea unei Superligi a Europei, noteaza, duminica, presa internationala, anunța news.ro. Cluburile respective sunt Real Madrid, FC Barcelona, Atletico Madrid, Internazionale Milano, AC Milan, Juventus Torino,…

- Manchester City este cu o mâna deja pe titlul de campioana din Premier League, iar în Champions League este calificata în sferturi, acolo unde va da piept cu Borussia Dortmund. Formația lui Pep Guardiola are șanse de a cuceri toate cele patru competiții în care este angrenata…

- In urma cu o saptamana o crima oribila a avut loc in Onești, acolo unde doi barbați au fost uciși cu sange rece de Gheorghe Moroșan. Barbatul a fost impușcat de polițiști, iar acum fiica lui e disperata de dorul parintelui. Ce a spus ca ar face doar pentru a putea sa vorbeasca cu el.

- Dele Alli i-a recaștigat increderea lui Mourinho la Tottenham, dar a pierdut-o pe a iubitei. Starul lui Tottenham a fost parasit de frumoasa Ruby Mae. Mijlocașul de 24 de ani n-a inșelat-o pe bruneta, ci a neglijat-o din ce in ce mai mult in favoarea dependenței pentru jocuri video. ...

- Un sofer roman de taxi a fost ucis, miercuri seara, in fata unei scoli din Tottenham, suburbie a Londrei, criminalul care solicitase masina printr-o aplicatie mobila fiind cautat in prezent de politistii Scotland Yard.

- Manchester City, liderul campionatului de fotbal al Angliei, a invins in deplasare, cu scorul de 3-1, formatia Everton, miercuri seara, intr-o partida restanta contand pentru etapa a 16-a din Premier League, marindu-si la zece puncte avansul fata de principalele sale urmaritoare. Elevii…

- Manchester City nu a avut probleme in partida de sambata seara, cu Tottenham, din etapa a 24-a din Premier League, administrandu-le londonezilor un sec 3-0. Pe Etihad Stadium, Rodrigo Hernandez a deschis scorul, in minutul 23 din penalty, iar dubla lui Ilkay Gundogan (50, 66) a stabilit…