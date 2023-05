Stiri pe aceeasi tema

- Fiica lui Mick Jagger, Jade, și-a petrecut noaptea de miercuri spre joi in arestul poliției din Ibiza, informeaza ziarul El Mundo . Femeia, care e designer de bijuterii, a fost implicata intr-o altercație cu polițiștii spanioli.

- Marea Britanie va trimite in Ucraina sute de noi drone de atac cu raza lunga de acțiune, cu o raza de acțiune de peste 200 km, a anunțat luni guvernul, dupa ce președintele Volodimir Zelenski a sosit in țara pentru discuții cu premierul Rishi Sunak, informeaza Reuters.Drone cu raza de acțiune de peste…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va fi primit duminica la Berlin, au declarat sambata surse guvernamentale germane pentru Reuters, in timp ce liderul incearca sa consolideze sprijinul principalilor aliați impotriva invaziei Rusiei.Zelenski este sambata in Italia, unde s-a intalnit cu oficiali…

- Evgheni Prigojin, numit și „Bucatarul lui Putin”, a declarat joi, 11 mai, ca trupele armate ucrainene au inceput in orasul Bahmut o contraofensiva cu atacuri de pe flancuri si a calificat drept un ”siretilic” afirmatia presedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski , care a spus ca armata ucraineana mai…

- Premierul ucrainean Denis Smihal a declarat joi ca l-a invitat pe papa Francisc sa viziteze Ucraina, in timpul unei audiente private de o jumatate de ora la Vatican in care i-a cerut ajutorul in repatrierea miilor de copii dusi in Rusia sau in teritoriile ocupate de Rusia dupa invazia pe scara larga…

- Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a avut joi convorbiri telefonice cu omologii sai din China si Statele Unite, in conditiile in care Beijingul - considerat mai degraba apropiat de Rusia - a anuntat recent ca are un plan de pace, relateaza CNN. Dmitro Kuleba a declarat intr-un tweet ca el…

- Premierul georgian, Irakli Garibasvili, i-a cerut duminica presedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, sa nu intervina in situatia politica din Georgia, dupa ce un val de proteste a zguduit tara saptamana trecuta, relateaza Reuters, informeaza News.ro."Cand o persoana care se afla in razboi raspunde…