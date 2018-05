Stiri pe aceeasi tema

- Gina-Maria, fiica lui Michael Schumacher, a aparut pentru prima oara intr-un interviu televizat. Ce a spus tanara de 21 de ani despre legendarul pilot de Formula 1. Gina-Maria, 21 de ani, a declarat pentru postul german NDR ca in cele din urma a ales patru picioare in loc de patru roți dupa ce s-a indragostit…

- Luca Badoer (47 de ani), un fost pilot al Ferrari, spune ca il viziteaza des pe Michael Schumacher, spetuplul campion la Formula 1 care este in recuperare dupa un accident suferit la schi, in 2013. Acesta a mai devoalat ca toata lumea face orice pentru recuperarea germanului, insa nu poate oferi mai…

- Starea de sanatate a lui Michael Schumacher continua sa fie critica. O echipa de jurnaliști a publicației ”Las 2 Orillas” a facut dezvaluit informații infioratoare despre cum arata in prezent fostul pilot de Formula 1. In varsta de 49 de ani, acesta are o greutate de doar 45 de kilograme,…

- La aproape patru ani și jumatate de la accidentul violent suferit in timp ce se afla pe o partie de schi din Elveția, starea de sanatate a lui Michael Schumacher continua sa fie critica. Mai mult, o echipa de jurnaliști au facut publice informații infioratoare despre cum arata in prezent fostul pilot…

- Starea de sanatate a cantareței de muzica populara Ionela Prodan s-a inrautațit. Artista se lupta pentru viața ei. De la inceputul anului, interpreta de muzica populara Ionela Prodan a avut mari probleme de sanatate. In luna martie a acestui an, Ionela Prodan a fost internata de urgența la Spitalul…

- Starea de sanatate a lui Michael Schumacher ramâne un mister, dar familia le-a transmis un mesaj fanilor. Fostul pilot de Formula 1 se afla în perioada de recuperare dupa accidentul de la schi, din decembrie 2013. Nu exista informatii ca Schumi ar fi constient…

- Michael Schumacher se afla in perioada de recuperare dupa accidentul teribil pe care l-a suferit in decembrie 2013. Familia fostului pilot de Formula 1 a oferit rar detalii despre starea sa de sanatate. Recent, Sabine Kehm, managerul neamțului, a facut declarații in numele rudelor ex-campionului mondial.…

- Starea de sanatate a lui Michael Schumacher ramane un mister. Fostul pilot de Formula 1 se afla in perioada de recuperare dupa accidentul de la schi, din decembrie 2013. Sotia si copiii lui Michael Schumacher apreciaza ca fanii au fost intelegatori cu aceasta situatie,…