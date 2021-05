Stiri pe aceeasi tema

- Madame Tussauds, celebrul muzeu londonez al figurilor de ceara, a decis sa mute exponatele infatisandu-i pe printul Harry si pe sotia sa, Meghan, din sectiunea dedicata membrilor casei de Windsor, in zona personalitatilor de la Hollywood, la un an dupa ce cuplul a renuntat la indatoririle regale…

- Meghan, sotia printului Harry al Marii Britanii, va publica in iunie o carte pentru copii intitulata "The Bench" despre relatia dintre un tata si fiul sau, a anuntat marti editura Random House, relateaza Reuters. Cartea este cea mai recenta "aventura" a lui Meghan si a sotului ei, printul Harry, nepotul…

- Conform Hotnews , comentariile prințului William au fost facute in timpul unei vizite in Londra de Est, acesta precizand de asemenea ca nu a discutat cu fratele sau dupa interviul difuzat de CBS in SUA, dar ca urmeaza sa o faca.Marți, regina Elisabeta a II-a i-a asigurat pe prințul Harry și pe soția…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii va aparea, alaturi de alti membri de rang inalt din familia regala britanica, intr-o emisiune de televiziune dedicata Commonwealth-ului, difuzata in aceeasi zi cu interviul realizat de celebra realizatoare Oprah Winfrey cu printul Harry si sotia sa, Meghan,…