- Fostul ministru al Apararii, Mihai Fifor, s-a prezentat, vineri, la DNA Timisoara, pentru audieri, in calitate de martor, in dosarul de coruptie de la vama Nadlac II. Potrivit unor surse judiciare, inaintea lui a intrat in audieri deputatul PSD Luminita Jivan, presedinte al PSD Caras Severin, in aceeasi…

- Informații de ultima ora! Fostul ministru de Interne Mihai Fifor a ajuns vineri dimineața la DNA Timișoara, acesta anunțand ca a fost citat in calitate de martor in dosarul mitei de la PSD Arad. Fifor este insoțit la sediu DNA Timișoara de avocatul sau. De altfel, și fostul ministru al Transporturilor,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier pe sensul catre Ungaria al Autostrazii A1 Arad ndash; Nadlac se desfasoara dificil, in coloana, la iesirea din tara.Se circula, de asemenea, ingreunat si pe DN7 E68 Arad ndash; Nadlac, in acelasi punct de trecere…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,6 grade pe scara Richter s-a produs joi, la ora 3.57, in județul Timiș, la adancimea de 12 kilometri. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, orasele cele mai apropiate de epicentrul seismului sunt Timișoara (18 km), Jimbolia…

