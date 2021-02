Stiri pe aceeasi tema

- In sfarșit, FIFA i-a oferit autorizație lui Munir El Haddadi (25 de ani) sa reprezinte naționala Marocului! Fosta extrema a Barcelonei a caștigat la apel, dupa ce fusese refuzat de primele doua instanțe sportive. El fusese impiedicat sa joace pentru „leii din Atlas”, din cauza celor patru prezențe…

- O comisie independenta infiintata de Federatia internationala de biatlon (IBU) a publicat joi un raport in care fostul presedinte al acestei organizatii, norvegianul Anders Besseberg, este acuzat ca a acoperit cazurile de dopaj ale unor sportivi rusi in schimbul a diverse favoruri, transmite AFP,…

- ”Comisia de reglementare a energiei si apei din Bulgaria a aprobat tranzactia prin care Eurohold Bulgaria achizitioneaza filialele companiei CEZ Group din Bulgaria. Astfel, Eurohold a obtinut toate aprobarile necesare din partea autoritatilor bulgare pentru a realiza achizitia. Acordul fusese aprobat…

- Informatiile au fost dezvaluite de fosta iubita a acestuia, dupa ce l-a prins pe jucator cu o alta femeie in pat.In ultimele doua luni, inainte de a fi dat in vileag, Marius Ionita a pariat o suma fabuloasa in mediul online. Aproape 10.000 de euro a mizat la pariuri jucatorul de la Gloria, potrivit…

- Informatiile au fost dezvaluite de fosta iubita a acestuia, dupa ce l-a prins pe jucator cu o alta femeie in pat.In ultimele doua luni, inainte de a fi dat in vileag, Marius Ionita a pariat o suma fabuloasa in mediul online. Aproape 10.000 de euro a mizat la pariuri jucatorul de la Gloria, potrivit…

- Algeria a denuntat sambata o serie de "manevre straine" vizand destabilizarea sa si s-a referit la Israel, dupa recunoasterea de catre Statele Unite a suveranitatii Marocului asupra Saharei Occidentale, in contrapartida la normalizarea relatiilor dintre Rabat si statul evreu, noteaza AFP. …

- Supercupa Spaniei se va juca in cele din urma in Andaluzia si nu in Arabia Saudita din cauza pandemiei de Covid-19, a anuntat, sambata, cotidianul El Pais. Finala va avea loc pe 17 ianuarie pe stadionul La Cartuja din Sevilla, in timp ce semifinalele vor avea loc pe 13 si 14 ianuarie,…

- Nicolao Dumitru „Mitica” Cardoso (29 de ani) a adus victoria echipei sale, Gaz Metan Mediaș, in meciul cu UTA, scor 3-1. Fotbalistul cu dubla cetațenie, italiana și romana, a reușit o „dubla” de clasa, care i-a adus o serie de laude din partea lui Cornel Dinu. „Mister” il descrie drept un fotbalist…