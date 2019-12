Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul USR Bucuresti pentru Primaria Capitalei urmeaza sa fie stabilit sâmbata, în cadrul Conferintei municipale, care se reuneste începând cu ora 10,00. Cei doi înscrisi în cursa sunt Nicusor Dan si Dragos Dragoteanu. Tot sâmbata, dar în cursul dupa-amiezii,…

- Sapte membri ai USR s-au inscris in competitia pentru presedintia organizatiei bucurestene, iar alti 56 concureaza pentru un loc in Biroul Municipal. Miercuri seara a avut loc o dezbatere intre candidati, moderata de presedintele filialei USR Sector 2, Radu Mihaiu, eveniment in cadrul…

- Clotilde Armand a castigat alegerile interne din filiala USR din Sector 1, reusind sa-l invinga pe principalul contracandidat, Cristian Seidler, la o diferenta masiva de voturi. Acesta va fi desemnata candidata partidului pentru primaria sectorului.

- Presedintele USR Dan Barna a declarat duminica intr-un interviu pentru „Mediafax” ca in privinta alegerilor pentru Primaria Capitalei „Nicusor Dan e un om cu foarte bune sanse pentru Bucuresti”, insa subliniaza ca „mai e si Vlad Voiculescu” si ca Opozitia trebuie sa identifice „candidatul cu cele mai…

- USR București a organizat o consultare interna in care membrii sai au raspuns la intrebarea daca independentul Nicușor Dan poate participa la competiția interna pentru susținerea la Primaria Capitalei. Din cei 1883 membri, au raspuns 1067 (56%). Dintre aceștia, 780 (73%) au votat pentru și 287 impotriva.Validarea…

- Membrii USR Bucuresti sunt de acord ca Nicusor Dan sa intre in competitia interna a partidului pentru desemnarea candidatului la Primaria Capitalei, chiar daca nu e membru de partid. Rezultatul sondajului intern: 780 de voturi pentru Nicusor Dan si doar 287 impotriva. Maine e programata sedinta Biroului…

- Președintele USR București, Roxana Wring, a demisionat marți de la șefia organizației, inainte ședinței in care membrii Biroului Municipal decid daca susțin candidatura independenta la Primaria Capitalei a lui Nicușor Dan.„Urmeaza alegeri in perioada imediat urmatoare, avand in vedere adoptarea…