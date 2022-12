Mii de cadre didactice, elevi si parinti au protestat sambata in capitala ungara in solidaritate cu profesori concediati de la scoli din Budapesta dupa ce au participat la manifestatie considerata ilegala de autoritati, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Profesorii au cerut salarii mai mari si solutii pentru criza de cadre didactice, precum si dreptul la greva, restrictionat de guvernul premierului Viktor Orban dupa un astfel de protest al profesorilor pe plan national in ianuarie a.c.. Mai multi profesori de la trei gimnazii din Budapesta au fost demisi miercuri pentru ca au luat parte…