Fidesz: Italia are dreptate să blocheze 'navele Soros' să ancoreze Italia are dreptate sa blocheze "navele Soros" sa ancoreze in porturile sale, a transmis sambata partidul Fidesz, la guvernare in Ungaria, informeaza MTI. Partidul ungar a reactionat intr-un comunicat de presa la remarca ministrului de interne italian, Matteo Salvini, care a spus ca vasele de salvare care au la bord migranti pot "sa uite" sa ancoreze in porturile Italiei. "Organizatii care acorda asistenta migratiei ilegale implementeaza planul Soros atunci cand aduc in masa migranti economici in Europa. Aceste organizatii vor sa transforme Europa intr-un continent de imigranti si, in acest scop,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

