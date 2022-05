Stiri pe aceeasi tema

- Fetita de 5 ani cu hepatita, supusa unui transplant de ficat la Institutul Clinic Fundeni, este in terapie intensiva cu stare generala in ameliorare, stabila, sedata, inca intubata si ventilata mecanic, anunta reprezentantii unitatii sanitare.

- Starea fetitei de 5 ani cu insuficienta hepatica operata la Institutul Clinic Fundeni este „in ameliorare”, stabila, informeaza, luni, un comunicat de presa al unitatii medicale. Potrivit sursei citate, pacienta este sedata, „inca intubata si ventilata mecanic, dar in proces de incercare a desprinderii”…

- Transplantul de ficat la fetița de 5 ani cu boala Wilson a fost realizat cu succes, sambata seara, la Institutul Fundeni. Potrivit medicilor, starea fetiței dupa operație este stabila și se afla sub supraveghere ila ATI.

- Medicul Dana Tomescu, sef sectia ATI din Institutul Clinic Fundeni, a declarat ca, in urma transplantului de ficat facut la fetita de 5 ani cu hepatita, noua grefa a avut o intarziere de functie, dar ca acum exista optimism, dupa ce copilul a ajuns la terapie intensiva. Medicul Dana Tomescu, sef…

- Micuța a fost internata in sectia de terapie intensiva de la Institutul Clinic Fundeni, in stare grava, dar stabila, specifica pacienților cu insuficiența hepatica, avand și alte comorbiditați. In timpul transportului cu ambulanța a fost insoțita de un medic specialist ATI de la Spitalul „Grigore Alexandrescu”,…

- Fetita de 5 ani cu hepatita severa internata la Spitalul ‘Grigore Alexandrescu’ a fost transferata vineri la Institutul Clinic Fundeni in vederea efectuarii transplantului hepatic, a informat Ministerul Sanatatii. ‘Fetita este in stare grava, dar stabila, specifica pacientilor cu insuficienta hepatica,…

