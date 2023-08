Fetiță de 12 ani din Capitală, transportată la spital. O masă de ping-pong, aflată într-un parc, s-a rupt cu ea O fetița de 12 ani din Capitala a ajuns la spital, in urma unui incident grav care a avut loc miercuri seara, intr-un parc din Sectorul 4. Potrivit primelor informații, se pare ca micuța s-ar fi urcat pe o masa de ping-pong care s-a rupt. Fetița de 12 ani din Capitala, transportata la spital Deocamdata, nu se cunosc cu exactitate circumstanțele in care s-a produs acest eveniment nefericit. Insa, fetița s-ar fi urcat pe masa de ping-pong, aflata in parcul respectiv. In acel moment, s-ar fi rupt cu ea. In urma incidentului, minora a fost ranita la un picior. La fața locului au ajuns echipajele de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

