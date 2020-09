Stiri pe aceeasi tema

- Perchezitii efectuate de politistii din Navodari.Urmare a cercetarilor privind savarsirea unei infractiuni de talharie, fapta comisa la data de 29 iulie a.c., politistii din Navodari, cu sprijinul politistilor din cadrul Sectiei 5 Rurala Cogealac, au pus in aplicare 2 mandate de perchezitie domiciliara…

- Un barbat in varsta de 56 de ani din satul Carasa, comuna Corlateni, a fost retinut, luni, de politisti, dupa ce si-a ucis concubina cu un topor, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Delia Neniscu. Potrivit sursei citate, agresorul ar fi avut un…

- Comiterea a doua infracțiuni rutiere grave de catre un barbat de 32 de ani din comuna Volovaț i-au adus acestuia cercetarea intr-un dosar penal și reținerea in spatele gratiilor timp de 24 de ore.Incidentul care putea avea repercusiuni grave s-a petrecut in cursul serii de sambata, in timp ce ...

- Un barbat din Blagești a fost retinut dupa ce a fost prins in flagrant de ofiterii DGA cand le oferea 1.000 de lei unor politisti din comuna, drept mita pentru a nu-i intocmi dosar penal fiului sau, care fusese prins conducand fara permis. Cei doi... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un barbat, in varsta de 42 de ani, a fost retinut de politisti si trimis direct in arest dupa ce a fost prins la volan cu 1,34 alcoolemie. Soferul de ocazie nu poseda permis pentru nicio categorie de vehicule.

- Un barbat a fost retinut dupa ce a fost prins in flagrant de ofiterii DGA cand le oferea 1.000 de lei unor politisti din Bacau, drept mita, pentru a nu-i intocmi dosar penal fiului sau, care fusese prins conducand fara permis. Cei doi sunt cunoscuti pentru taieri ilegale de arbori.

- In cauza a fost intocmit un dosar de cercetare penala sub aspectul savarsirii infractiunilor de conducere sub influenta bauturilor alcoolice si conducere fara permis. Ieri, in jurul orei 14.30, politisti din cadrul Politiei orasului Harsova au identificat un barbat, de 62 de ani, din judetul Prahova,…

- Un barbat, de 50 de ani, comuna gorjeana Bolboși, banuit de savarșirea infracțiunii de furt calificat, a ajuns aseara in arestul poliției. In aceeași zi, polițiști din cadrul Postului de Politie Bolbosi au fost sesizati de un barbat, de 48 de ani, din localitate, despre faptul ca in perioada mai – iunie,…