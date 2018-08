Stiri pe aceeasi tema

- Ediția aniversara a Festivalului Cerbul de Aur debuteaza miercuri cu un spectacol dedicat artistilor romani care au intrat in istoria Cerbului de Aur, recitalurile programate aducandu-i pe scena pe Gigliola Cinquetti, Paulo Braganca, Andra și The Humans, arata un comunicat remis MEDIAFAX.Ediția…

- Din juriu vor face parte printre altii Edvin Maton, castigator al unui premiu Emmy, Luminita Dobrescu, primul castigator al Cerbului de Aur, dar si Gigliola Cinquetti, primul artisti Italian care a castigat concursul Eurovision.

- TVR a anuntat artistii romani care vor sustine recitaluri la editia din acest an a Cerbului de Aur. Astfel, pe scena din Piata Sfatului vor urca, in perioada 29 august – 2 septembrie 2018 Andra, Delia, Horia Brenciu & HB Orchestra, Loredana, The Motans, Carla’s Dreams, Flavius Teodosiu si…

- Andra, Delia, Horia Brenciu, Loredana, The Motans, Carla’s Dreams, Flavius Teodosiu și The Humans vor urca pe scena din Piața Sfatului. Inscrierile pentru concursul internațional de interpretare s-au incheiat: 111 artiști din 22 de țari au intrat in selecție.