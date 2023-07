Stiri pe aceeasi tema

- San Fermin, celebrul si controversatul festival anual dedicat curselor cu tauri, a inceput joi la Pamplona, un oras din nordul Spaniei, prin traditionalul sau semnal de start, „Chupinazo”, ce consta in lansarea unei petarde.

- UEFA a decis sa nu permita participarea clubului spaniol Osasuna in sezonul urmator de Conference League. Formația din Pamplona nu considera decizia a fi justa și, in consecința, va face apel. UEFA a decis sa nu le permita celor de la Osasuna, locul 7 in sezonul trecut din La Liga, sa participe in Conference…

- Mai e puțin pana in weekend și minivacanța de 1 mai bate la ușa. Deja mulți tineri au pornit catre litoral, pentru a petrece finalul de aprilie și ziua de 1 mai la malul marii. Tradiționala distracție de la inceput de luna mai ii face pe cei care au planuri de vacanța sa se indrepte […] The post CFR…

- Orașul ucrainean Mykolaiv a fost joi dimineața ținta unui atac rusesc cu rachete Kalibr, cel puțin 23 de persoane fiind ranite iar o alta decedand. „Noaptea, inamicul a atacat Mykolaiv cu rachete Kalibr lansate din Marea Neagra. Patru rachete au fost dirijate și le-a fost modificata traiectoria, pentru…

- Dupa mai multe expoziții ale elevilor Colegiului Național „C.D. Loga” gazduite de galeria LogArt din incinta școlii, a venit randul profesorilor sa iși prezinte cateva lucrari de arta plastica, in cadrul programului acestui spațiu cultural, prezentata in contextul anului 2023, cand Timișoara este Capitala…

- FOTO ȘTIREA TA| Orașul ”Smart”: Stație de autobuz din Alba Iulia, ”decorata” cu sticle de bere, doze și hartii FOTO ȘTIREA TA| Orașul ”Smart”: Stație de autobuz din Alba Iulia, ”decorata” cu sticle de bere, doze și hartii Pe adresa redacției au fosrt trimise mai multe imagini dezamagitoare, care se…

- Presedintele Chinei, Xi Jinping, a efectuat o vizita in orasul Maoming, provincia Guangdong. In timpul unei vizite la o livada cu litchi, Xi Jinping a spus ca Maoming este "locul pentru litchi", beneficiind de mai multe avantaje in cultivarea acestei plante. {{667216}}Sectoarele specifice in mediul…