- Consacrat deja ca cel mai puternic open de șah din țara, vor fi prezenți la start jucatori din 14 țari, printre care și 39 de mari maeștri și maeștri internaționali. Va fi o ediție speciala, dedicata centenarului Marii Uniri, turneul aradean constand și in prima etapa din circuitul Grand Prix…

- Festivalul International de Film Independent „Anonimul“ prezinta si anul acesta un program extins de filme romanesti, in avanpremiera in Romania sau lansate deja in circuitul cinematografic. „Anonimul 15“ se va desfasura in perioada 6- 12 august la Sfantu Gheorghe, in Delta Dunarii.

- In perioada 29 iunie – 7 iulie 2018 va avea loc cea de-a LIII-a editie a Festivalului International de Film de la Karlovy Vary, Republica Ceha, unde au fost selectionate sa participe doua filme romanesti: Imi este indiferent daca in istorie vom intra ca barbari – in regia lui Radu Jude (premiera mondiala…

- Simpatizantii PSD din Iasi s-au strans in aceasta dimineata in fata Centrului Expozitional Moldova, o cladire-fantoma de la marginea orasului, pentru a se imbarca in autocare spre Bucuresti.

- "Regret ca nu voi putea participa la aceasta minunata reuniune a talentului, dar vreau sa felicit orasul Sibiu si Festivalul International de Teatru de la Sibiu cu ocazia celei de a 25-a aniversari", a transmis Printul Charles , printr-un comunicat de presa. Read More...

- Cu acest prilej sunt organizate activitati adresate, in primul rand, comunitatii din care fac parte scoala, parintii, elevii, cadrele didactice, dar si celor care sprijina in mod constant activitatea educativa. Manifestarile cuprind:expozitii si prezentari de carte, dialog intre generatii de dascali,…

- Festivalul International al Educatiei programeaza in perioada 14-17 mai 2018 manifestarea duplex Iasi - Chisinau a Festivalul International de Poezie „Grigore Vieru", ajuns in anul Centenarului Marii Uniri la cea de a X-a editie. Festivalul, dedicat marelui poet Grigore Vieru, simbolul unitatii romanilor…

- In fiecare an, programul FIE cuprinde un mix de evenimente cultural – educative diverse (muzica, expozitii, carte, film, opera, teatru, educatie etc.), atat evenimente individuale, cat si festivaluri de sine statatoare – un adevarat „festival al festivalurilor"– care valorifica atat spatiile conventionale,…