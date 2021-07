Festivalul Filmului Francez din România, ediţie aniversară de vară. Ce producții puteți viziona Festivalul Filmului Francez din Romania sarbatoreste 25 de ani de la infiintare cu o editie aniversara de vara, care se va desfasura in perioada 1-11 iulie, in 12 orase din tara. Organizatorii propun cinci sectiuni cu cate cinci filme fiecare, respectiv Competitia Tinere Talente Lungmetraj, Panorama Filmelor Anului, Carte blanche pentru cinci cineasti romani, Competitie Tinere Talente Scurtmetraj si Le Meilleur du FFF. In competitia Tinere Talente Lungmetraj, se vor regasi voci noi ale cinematografiei franceze, cinci filme de debut cu un parcurs “remarcabil”, care vor concura pentru Premiul Publicului.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

