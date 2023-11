Stiri pe aceeasi tema

- ”Ski in the City” este un eveniment ce doreste promovarea sporturilor de iarna pentru copii si, in acelasi timp, pentru tinerii pasionati de freestyle ski & snowboard, informeaza Mediafax.In Parcul Tineretului, in apropierea intrarii principale, din 18 noiembrie va fi amenajata o partie de schi…

- Oamenii, portul și veselia Maramureșului, pot fi descoperite și redescoperite prin expoziția dedicata unui mare artist. Peste 120 de lucrari ce ii aparțin lui Traian Bilțiu-Dancuș (1899-1974), din colecția Muzeului Maramureșan, fac o calatorie in inima Bucureștiului.

- RADAR are loc pe 27-29 octombrie 2023 la Magazinul București și se desfașoara pe 5 etaje Noua tema a festivalului este LIVE Peste 50 de artiști prezinta instalații interactive de arta digitala și specacole LIVE O secțiune importanta a festivalului este RADAR Kids, instalații interactive București, 20…

- Puțin mai sus de Parcul Cișmigiu, intr-o zona superba a orașului, populata de case, ambasade și cabinete de notariat, sta ascuns parcul Luigi Cazzavillan. E un parc mic, dar compenseaza prin cochetarie și prospețime verde in anotimpurile verzi.

- In Centrul Vechi, la intersecția dintre strada Poștei și strada care ii poarta numele se ridica micuța biserica Stavropoleos. O frumosețe printre clarile inalt care o imparesoarp și care iți atrage privirea ca un magnet.

- O sera istorica, o casa de patrimoniu de 151 de ani si o gradina urbana din inima Bucurestiului vor deveni laborator de idei si experimente in jurul "tacerii", tema festivalului multidisciplinar Unfinished, care va avea loc intre 22 si 24 septembrie, in House of Ideas (Casa Universitarilor - str. Dionisie…

- Cea de-a VII-a ediție a Festivalului ”Strada Armeneasca” va avea loc intre 26 și 27 august. Evenimentul va fi gazduit, in premiera, de Gradina Botanica din București. Uniunea Armenilor din Romania prezinta cea de-a VII-a ediție a Festivalului ”Strada Armeneasca”, aducand cultura și tradițiile acestei…

- Intr-o lume dinamica și in continua mișcare, unde afacerile pot prospera doar prin inovație și adaptabilitate, este vital ca spațiul in care iți desfașori activitatea sa fie potrivit cerințelor și nevoilor chiriașului modern. Astfel, de la dezvoltarea cu succes a ideilor marețe și pana la implementarea…