Stiri pe aceeasi tema

- Organizatorii festivalului Glastonbury din Marea Britanie au anuntat miercuri un concert livestream care va avea loc in luna mai si va include recitaluri ale unor artisti precum Coldplay, Haim si Michael Kiwanuka, dupa ce evenimentul in aer liber a fost anulat pentru al doilea an consecutiv din cauza…

- Vaccinul Pfizer reduce transmiterea virala dupa o singura doza și a dus la o scadere de patru ori a cazurilor asimptomatice, arata un studiu facut in Marea Britanie. O singura doza de vaccin anti-Covid-19 Pfizer reduce numarul de infecții in randul asimptomaticilor și ar putea reduce semnificativ…

- Reading Festival, celebrul festival de muzica din Marea Britanie, va avea loc vara aceasta intre 27 si 29 august, dupa ce editia de anul trecut a fost anulata din cauza pandemiei de COVID-19, relateaza EFE. Este ceea ce au anuntat miercuri organizatorii intr-un mesaj postat pe Twitter,…

- Scolile din Anglia vor fi redeschise pe 8 martie, iar persoanele care provin din doua familii diferite si grupurile alcatuite din cel mult sase persoane vor putea sa se intalneasca din nou in aer liber incepand din 29 martie, pe masura ce restrictiile anti-COVID-19 sunt relaxate in aceasta unitate…

- Marea Britanie a detectat 77 de cazuri ale variantei sud-africane a Covid, a anunțat Matt Hancock, ministrul Sanatații, potrivit Reuters. El a cerut oamenilor sa respecte regulile sanitare, care masura de precauția impotriva tulpinii britanice a virusului, potențial mai letale decat cele detectate pana…

- Vanzarile de masini noi in Marea Britanie au scazut cu aproape 30% anul trecut - cel mai sever declin anual din 1943 - ca efect al pandemiei de coronavirus (Covid-19), a anuntat miercuri Asociatia Producatorilor si Comerciantilor de Automobile din Regatul Unit (SMMT), transmite Reuters. In 2020,…

- Marea Britanie a devenit miercuri prima tara din lume care a aprobat vaccinul anti-coronavirus dezvoltat de Universitatea Oxford si AstraZeneca in contextul in care se confrunta cu o noua tulpina, extrem de contagioasa, de COVID-19, transmite Reuters. "Guvernul a acceptat astazi (miercuri - n.r.) recomandarea…