Festivalul – Concurs ,,Maria Tănase" începe mai devreme anul acesta Cea de-a XXVI-a ediție a Festivalului – Concurs Național al Interpreților Cantecului Popular Romanesc ,,Maria Tanase" va avea loc, in perioada 6-10 septembrie, la Teatrul Național ,,Marin Sorescu" din Craiova. Deși eram obișnuiți ca festivalul sa se țina in noiembrie, organizatorii au decis sa-l faca mai devreme, pentru ca ar fi riscat sa nu-l mai faca deloc. Concurenții și interpreții de muzica populara vor fi acompaniați de doua orchestre de prestigiu, Orchestra ,,Lautarii" din Chișinau, dirijata de Nicolae Botgros, și cea a Ansamblului Folcloric ,,Maria Tanase" din Craiova, al carei dirijor…

- Ziua Drapelului Național a fost sarbatorita, astazi, și la Craiova. Pe piațeta din fața Teatrului Național a avut loc, cu acest prilej, un ceremonial militar-religios la care au participat reprezentanți ai autoritaților locale. „Celebram astazi unul dintre simbolurile naționale și rememoram astfel toate…