- A inceput numaratoare inversa pentru Festivalul “Cerbul de Aur”! Iar gazda indragitului eveniment a pașit pe pamant romanesc, dupa ce a aterizat cu avionul care a adus-o din țara adoptiva, India. Iulia Vantur nu a pierdut timpul și de la aeroport, ea s-a oprit la studiourile Televiziunii Roman, din…

- In Anul Centenarului, peste 100 de artisti vor transforma Piațeta Sfantul Ioan in „Piața Artei”. Se dorește ca evenimentul sa devina o tradiție, iar prima ediție va avea loc in perioada 22 august – 26 august 2018. Artisti handmade, cantareti, dansatori, designeri sau fotografi, toți vor…

- Pensiunea Hora cu Brazi (str. Raului 34 - 36, Zarnești) ii invita pe iubitorii muzicii de munte sa petreaca un weekend de poveste intr-o ambianța relaxanta alaturi de cei dragi pe acorduri de folk. Artiști consacrați dar și viitoare nume mari ale acestui curent muzical le vor bucura sufletele…

- Festivalul „Floare de Colt”, cea mai importanta sarbatoare locala din Zarnesti, cu 40 de editii la activ, va avea loc pe 28 și 29 iulie 2018. “Floare de Colț” este unul dintre festivalurile cu cea mai lunga tradiție din zona Brașovului și cea mai importanta sarbatoare a Zarneștiului. …

- Celebrele festivaluri ale roscatilor din Olanda si Irlanda au acum o copie si in Rusia. La Nizhny Tagil a avut loc la sfarsitul saptamanii Parada Roscatilor la care au participat mii de persoane. Unii dintre ei si-au adus si animalele de companie: catei, pisici si chiar...

- Administratia Parcului National Piatra Craiului organizeaza, joi si vineri, 12 - 13 iulie 2018, o excursie tematica ce va implica un grup de elevi de la Scoala Gimnaziala nr. 1 „Gheorghe Craciun” Zarnesti, in cadrul proiectului international „Youth at the top” (Tineri pe inaltimi), implementat…

- Piața Sfatului gazduiește, ca in fiecare luna iulie din ultimii șapte ani, Festivalul de Carte și Muzica Libris, la care participa peste 100 de edituri și case de discuri și numeroși artiști romani. Ajuns la a 7-a ediție, Festivalul de Carte și Muzica Libris se desfașoara anul acesta intre…

- Festivalul medieval de la Complexul Vatra s-a transformat, in weekend, intr-o nunta domneasca cu dansuri, cantece si ospat traditional. Conform scenariului, musafirii au fost invitati la castelul unui imparat pentru ca acesta dorea sa-si marite fiica.