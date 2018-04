Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud, Biblioteca Judeteana "George Cosbuc" Bistrita-Nasaud si Revista "Miscarea Literara" organizeaza miercuri, 18 aprilie 2018, ora 17:00, in Sala "Gavril Scridon" a Bibliotecii (str. Alexandru Odobescu, nr. 11) evenimentul cultural: "Reviste literare. Autori si carti".…

- Joi, 12 aprilie, s-au incheiat concursurilor demarate la finalul lunii martie in cadrul Festivalului International de poezie "Zilele Nichita Stanescu"- editia a XII-a, manifestare organizata de Primaria Municipiului Calarasi, in parteneriat cu Societatea Culturala Apollon si Muzeul Municipal, sub egida…

- Pastrand traditia, odata cu deschiderea manifestarilor dedicate poetului Nichita Stanescu, precum si a festivalului de poezie care-i poarta numele, in centrul Ploiestiului a fost deschis si un targ de carte. Cei care vor sa se puna la curent cu noile aparitii editoriale, sau sa-si achizitioneze volume…

- Eternul feminin este sarbatorit in luna martie peste tot in lume prin diverse activitați și manifestari culturale. Cu acest prilej a avut loc in Republica Serbia unul dintre cele mai importante concursuri de creație literara dedicata femeii. Este vorba de Concursul Internațional de Poezie ,,Bozanstvena…

- In perioada 19-21 martie la Alba Iulia se desfașoara o noua ediție a Zilelor Francofoniei, iar programul manifestarilor cuprinde momente muzicale, lansari de carte, recitaluri de poezii și altele. Luni, 19 martie 2018 Biblioteca Judeteana „Lucian Blaga” – ora 17.00 Deschiderea Zilelor Francofoniei…

- Expozitia "Marea Unire. De la victoria in Primul Razboi Mondial la Incoronarea Suveranilor Romaniei Mari" va fi prezentata intre 9 si 18 martie, la Palatul Roznovanu din Iasi, informeaza un comunicat al Muzeului National Cotroceni, transmis luni AGERPRES. Proiectul ce reuneste fotografii…

- Dirijorul Horia Andreescu revine in aceasta perioada in atentia publicului din tara, prin doua concerte programate la Iasi si Brasov: in seara de 23 februarie, de la ora 19, intr-un nou episod al Integralei concertelor și simfoniilor de Beethoven, inclusa in stagiunea 2017-2018 a Filarmonicii „Moldova”…

- Institutul Cultural Roman de la Viena organizeaza, marti, 30 ianuarie, ora 19,00, la Teatrul Pygmalion din Viena, spectacolul de poezie "Treptele Unirii", in interpretarea actorului Emil Boroghina. Potrivit unui comunicat al ICR Viena, transmis marti AGERPRES, evenimentul, organizat in…