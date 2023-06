Festival-concurs al cântecului, jocului și portului oltenesc „Plai de cântec și de dor” Festivalul-concurs al cantecului, jocului și portului oltenesc „Plai de cantec și de dor” va avea loc la Ciuperceni, Gorj. Festivalul a ajuns la cea de-a XIII-a ediție. Concursul este așteptat cu deosebit interes atat de tinerii concurenți, interpreți ai cantecului și jocului popular, cat și de locuitorii comunei sau de vizitatori din alte localitați. Aceștia iși dau intalnire in fiecare an, in data de 29 iunie, de Sfinții Apostoli Petru și Pavel, la Ciuperceni. Festivalul are trei secțiuni: soliști vocali, soliști instrumentiști și port popular. Festivalul-concurs se adreseaza interpreților tinere-talente… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

