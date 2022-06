”Tot ceea ce facem se va concentra intotdeauna pe a fi in mod distinctiv Ferrari”, a spus presedintele John Elkann, in timp ce compania si-a dezvaluit noul plan de afaceri. Electrificarea ”ne va permite sa facem si mai multe masini unice”. Pentru a reduce investitiile, Ferrari va folosi furnizori pentru componente sau software care nu sunt esentiale, cum ar fi un sistem de operare, a spus directorul executiv Benedetto Vigna. La fel ca alti producatori de masini sport, dificultatea Ferrari depaseste doar investitia in modele electrice pentru a oferi performante ridicate – bateriile actuale ale…