Fermierii români se pregătesc de ani tot mai secetoși. Sorg-ul este noua plantă minune. Proprietățile `plantei-cămilă` Seceta inregistrata in Romania i-a determinat pe agricultori sa cultive plante mai rezistente. Așa se face ca in județul Buzau au fost insamanțate in primavara circa 900 de hectare cu sorg, o planta care poate inlocui cu succes culturile de porumb, spre bucuria mai ales a crescatorilor de animale. Din ce in ce mai multe ferme de porci din țara decid sa cumpere sorg. In zona Romaniei, sorgul a patruns in secolul al XV-lea, cu doua secole inaintea porumbului, fiind o alternativa la cerealele stravechi din regiune, precum graul și meiul. Sorgului i se mai spune și „planta-camila”, deoarece consuma… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

