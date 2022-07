Fermierii din Vrancea sustin ca sistemul antigrindina este responsabil pentru seceta din judet si au cerut sistarea pentru cel putin un an a tragerilor de rachete antigrindina cu iodura de potasiu. Agricultorii din zona s-au intalnit, luni, cu reprezentantii Unitatii de Combatere a Caderilor de Grindina Moldova 2 Vrancea si ai Prefecturii Vrancea. „Eu sunt fermier care am circa 4.000 de hectare. Am pierdut de cand ati infiintat dumneavoastra sistemul asta circa 15 milioane de euro. Bani pierduti, cuantificati, cu procese verbale de calamitate etc. Eu fac agricultura in Vrancea de 27 de ani. Pana…