- Mercedes-Benz a anunțat luni ca a ales intre Polonia, Ungaria și Romania locația unde iși va construi noua fabrica de furgonete electrice, la scurt timp dupa ce Rivian a intrerupt colaborarea.

- BMW Group vrea sa atraga si forta de munca din Romania pentru uzina de la Debrecen, o investitie de 3 miliarde de euro compusa atat dintr-o unitate de productie pentru masini electrice dar si cu o fabrica de baterii pentru acestea. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

Exporturile UE de masini electrice si hibride au crescut anul trecut cu 69%, in termeni valorici, la 42 miliarde de euro (44,26 miliarde de dolari), depasind importurile pentru al doilea an, conform datelor Eurostat, transmite Reuters.

- BMW a anunțat ca, alaturi de uzina sa de autoturisme de la Debrecen (Ungaria), va construi și o uzina de baterii pentru mașini electrice, dupa investiții totale de doua miliarde euro. Ambele unitați vor produce din 2025.

- ​Volkswagen ar putea renunța la ideea de a construi o mega-uzina pentru mașini electrice in Germania, uzina care ar fi necesitat investiții de doua miliarde euro și ar fi construit mașini electrice de clasa mare, scrie Reuters

- Studiu Cushman & Wakefield Echinox Sectorul imobiliar și al construcțiilor din Romania a atras in ultimii zece ani investiții straine directe (ISD) de circa 12 miliarde de euro, astfel ca ponderea acestui segment in soldul total al ISD a urcat in 2021 la 17,4%, comparativ cu 9,2% in 2012, releva datele…

- ​Marca Dacia poate onora cererea de mașini electrice din piața cu modelul Spring, fabricat in China, precum și cererea de mașini eco, prin automobilele sale pe GPL, astfel ca, in urmatorii zece ani, pana dupa 2030, nu se pune problema fabricarii unei mașini electrice marca Dacia in Romania, au declarat,…